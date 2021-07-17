На Миколаївщині розбився гвинтокрил. Є загиблі

Про це передає Еспресо.TV.

"17 липня в 06:08 поблизу с.Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольота Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з послідуючим горінням, у результаті чого загинули 2 людини (пілот і помічник пілота)", - йдеться в ранковому зведенні ДСН.



Гвинтокрил впав на полі.

Пожежу, площа якої становила 6 кв. м, вогнеборці о 06:15 локалізували та о 06:35 - ліквідували.

















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