На Миколаївщині розбився гвинтокрил. Є загиблі
Ранком суботи, 17 липня 2021 року, в Миколаївській області сталося падіння і загоряння вертольота Мі-2, що належить місцевій агрокомпанії
Про це передає Еспресо.TV.
"17 липня в 06:08 поблизу с.Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольота Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з послідуючим горінням, у результаті чого загинули 2 людини (пілот і помічник пілота)", - йдеться в ранковому зведенні ДСН.
Гвинтокрил впав на полі.
Пожежу, площа якої становила 6 кв. м, вогнеборці о 06:15 локалізували та о 06:35 - ліквідували.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе