На Миколаївщині в Чорному морі знайшли перевернутий човен: дві людини загинули, ще одну шукають

Про це заявили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Миколаївській області.



"22 листопада на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби "Очаків" надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка, в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань, виявив перевернутий дюралевий човен та тіла двох загиблих чоловіків", - йдеться в повідомленні.



За словами рибалки, у човні перебували три людини.



Рятувальники прибули на місце трагедії та дістали з води тіла загиблих 1949 р.н. і 1961 р.н. Також тривають пошуки третього чоловіка 1967 р.н, тіло якого не було знайдено.



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