На Миколаївщині в Чорному морі знайшли перевернутий човен: дві людини загинули, ще одну шукають
Поблизу острова Березань на Миколаївщині затонув човен із людьми
Про це заявили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
"22 листопада на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби "Очаків" надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка, в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань, виявив перевернутий дюралевий човен та тіла двох загиблих чоловіків", - йдеться в повідомленні.
За словами рибалки, у човні перебували три людини.
Рятувальники прибули на місце трагедії та дістали з води тіла загиблих 1949 р.н. і 1961 р.н. Також тривають пошуки третього чоловіка 1967 р.н, тіло якого не було знайдено.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 27.03
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе