На Миколаївщині зенітники збили російський штурмовик Су-25

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"21 жовтня, близько 16:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb