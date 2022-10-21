На Миколаївщині зенітники збили російський штурмовик Су-25
Підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" приземлив російський штурмовик Су-25
Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
"21 жовтня, близько 16:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
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