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OPINION

На місце Рєзнікова прийде людина Єрмака?

Юрій Бутусов
11 серпня, 2023 п'ятниця
10:02
Погляд Юрій Бутусов

Це була б просто неповага до народу та армії

Якщо на посаду міністра оборони знову призначать людину Єрмака, значить, президент не збирається нічого робити, щоб зменшити втрати, навести порядок та військову юстицію, організувати виробництво, будувати справжні оборонні споруди, застосувати сучасні військові технології.

Єрмак нічого, крім піару, оманських перемовин, "всеосяжного перемир’я" та яєць по 17 гривень у сфері оборони України створити не здатен.

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Знов міністр від Єрмака — це була б просто неповагою до народу та армії, які ведуть героїчну боротьбу, як озброєний Майдан, — в умовах фактичної відсутності стратегічних змін, хаотичного оборонного планування та неадекватного військово-політичного управління.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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