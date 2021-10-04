На місцевих виборах у Грузії перемогла провладна партія, політсила Саакашвілі - на другому місці

Про це свідчать попередні дані ЦВК після підрахунку результатів на 100% дільниць, передає "Новини-Грузія".

У опозиційної партії, заснованої третім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі "Єдиний національний рух" 30,7% голосів.

На третьому місці - партія "За Грузію" експрем'єра Георгія Гахарії, який перейшов в опозицію, - 7,8%.



Громадяни обирали депутатів міських і районних зборів, а також мерів 64 муніципалітетів, в тому числі Тбілісі. Міські та районні збори у Грузії комплектуються за змішаною системою: пропорційною і мажоритарною.



Як очікується, 30 жовтня у 20 з 64 муніципалітетів відбудуться другі тури виборів мерів, зокрема і у п'яти найбільших містах Грузії - Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.

