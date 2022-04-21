На місці затоплення крейсера "Москва" росіяни проводять пошукові роботи, - ОК "Південь"

Про це повідомляє речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Фейсбуці.

"У Чорноморській операційній зоні зберігається присутність того самого складу корабельного угруповання противника. Продовжуючи блокування судноплавства, ворожий флот здійснює розвідку, перевезення вантажів і пошукові заходи на місці затоплення крейсера "Москва", - зазначив Назаров.

За його словами, зберігається загроза ракетних ударів по території Одеської та інших областей.

Назаров наголосив, що населені пункти Херсонщини та Миколаївщини системно піддаються артилерійсько-мінометним обстрілам. Готуючи "картинку для пропагандистського телебачення", ворог продовжує підступну тактику обстрілу тих населених пунктів, де сам зайняв позиції, а звинуватити намагаються Збройні сили України.

Напередодні російські війська вдарили по середмістю Миколаєва, вразивши касетними снарядами бізнес-центр, музичне училище, житлові квартали. На жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення.

Підрозділи ЗСУ протягом ночі завдали 7 влучних ударів по ворожих позиціях, втрати ворога уточнюються.

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