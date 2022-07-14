На Netflix з'явиться варіант підписки з рекламою
На Netflix з'явиться можливість підписатись на дешевшу версію з рекламою. Терміни запуску цього варіанту поки офіційно не оголосили
Про це пише CNN.
Видання повідомляє, що Netflix буде співпрацювати з Microsoft при створенні підписки з підтримкою реклами. Зазначають, що генеральний директор Рід Гастінгс опирався цьому роками. Але компанія переживає один із найважчих періодів у своїй 25-річній історії, після того, як у першому кварталі вперше за понад десять років втратила підписників.
Netflix заявив, що цей крок ще "на початку" і що компанії "ще є над чим працювати". Величезний відділ продажів реклами Microsoft втілить нову ідею у життя. Грег Пітерс, головний операційний директор Netflix і менеджер продуктів, заявив, що "Microsoft запропонувала гнучкість для інновацій" як у технологіях, так і в продажах, а також пообіцяла надійний захист конфіденційності членів Netflix.
У квітні Netflix повідомив, що втратив 200 000 передплатників у першому кварталі 2022 року та очікує втрати ще 2 мільйонів у другому кварталі. Ця новина спровокувала падіння акцій і налякала інвесторів щодо майбутнього не лише Netflix, а й усього потокового бізнесу в цілому.
- 30 травня американська компанія Netflix офіційно пішла з Росії.
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