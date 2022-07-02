На Одещині двоє людей підірвалося під час купання в морі

Про це повідомили в Одеській міській раді.

"На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, йог тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

У мерії вкотре закликали не ігнорувати застереження, щодо відвідування пляжів і купанні у морі.

11 червня у Грибівці Одеського району чоловік під час відпочинку на пляжі зайшов у воду та підірвався на російській міні, яку віднесло до берега штормом.

21 червня на один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну.

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