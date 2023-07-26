На Одещині прикордонники не дали вивезти за кордон скрипку Страдіварі
У середу, 26 липня, прикордонники Білгород-Дністровського загону на Одещині разом із митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки італійського майстра Антоніо Страдіварі 1730 року виробництва
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що сумку з музичним інструментом виявили у салоні рейсового автобуса під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".
Як з’ясувалося, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника. В автобусі перебували лише два водії-іноземці та стюардеса. Вони стверджували, що скрипка є передачею, яку не забрали на території України.
Прикордонники вилучили інструмент та передали на експертне дослідження.
Фото: Держприкордонслужба
- Упродовж доби, 25 липня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 95 тисяч людей та 20 тисяч транспортних засобів.
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