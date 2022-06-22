На Одещині шукають прихованих агентів та адептів "русского мира"

Про це повідомляє ОК "Південь"

"Ситуація в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник намагається утримуватись на відступних рубежах. Продовжує тактику дійстанційних обстрілів вивільнених та наших тилових територій", - йдеться у звіті.

Одещина

В Одеській області тривають контрдиверсійні заходи з виявлення прихованих агентів РФ та адептів "русского мира".

Миколаївщина

Ворог обстрілював Березнегуватську та Воскресенську громади. Поранено одну людину. Зайнялися суха трава та поля із врожаєм. Пожежі вдалося оперативно загасити.

Знову завдано масований ракетний удар по промисловій і портовій інфраструктурі Миколаєва, житловим районам, в тому числі уражено будівлі 2 загальноосвітніх шкіл. Інформація щодо масштабів руйнувань і постраждалих уточнюється.

Вночі вчергове атаковано ракетами портову інфраструктуру Очакова. Без жертв.

Чорне море

Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та задач прожовжує погрожувати застосуванням 44 крилатих ракет.

Штормова погода перешкоджає висадці десанту, але сприяє зриву й дрейфу морських мін.

Звернення до українців

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