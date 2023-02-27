Про це повідомила пресслужба Укренерго.

За даними компанії, станом на 27 лютого споживання електроенергії поступово зростає до рівня робочого дня. Дефіцит потужності відсутній і не прогнозується.

"В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля", - розповіли в Укренерго.



Водночас на Одещині в понеділок зранку сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі, що пов'язане з різким стрибком споживання.

"Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень і відновленням енергоживлення", - розповіли в компанії і зазначили, що в інших регіонах мережеві обмеження відсутні.