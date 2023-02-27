В енергосистемі України достатньо потужності, імпорт електроенергії наближається до нуля, – Укренерго
Станом на 27 лютого в енергосистемі України достатньо потужності, імпорт електроенергії наближається до нуля. Мережеві обмеження в більшості областей відсутні
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
За даними компанії, станом на 27 лютого споживання електроенергії поступово зростає до рівня робочого дня. Дефіцит потужності відсутній і не прогнозується.
"В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля", - розповіли в Укренерго.
Водночас на Одещині в понеділок зранку сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі, що пов'язане з різким стрибком споживання.
"Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень і відновленням енергоживлення", - розповіли в компанії і зазначили, що в інших регіонах мережеві обмеження відсутні.
- Раніше очільник Міненерго Герман Галущенко сказав, що якщо не буде нових ударів РФ, світло в Україні більше не вимикатимуть.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.82
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 41.89
- Актуальне
- Важливе