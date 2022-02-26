На Одещині затримали двох російських корегувальників, - очільник Громадської ради при ОДА
У селі Коблево, що на Одещині, воїни 28-ї окремої механізованої бригади затримали двох корегувальників-диверсантів
Про це повідомив у Facebook голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.
"28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. В районі н. п. Коблево наші військовослужбовці затримали двох диверсантів, які вже дають свідчення відповідній службі", - написав він.
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