На Одещині зіткнулися рейсовий автобус і вантажівка: загинула одна людина, ще 6 госпіталізовано
В Одеській області на автодорозі М05 "Київ-Одеса" сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобусу сполученням Київ-Кишинів і вантажного автомобіля
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Аварія трапилась уночі 27 липня о 3:45 поблизу с. Знам'янка Подільського району.
В автобусі перебувало 20 пасажирів. Внаслідок зіткнення автобусу з вантажівкою загинула одна людина, ще 6 постраждали, серед них - дитина 2008 р. н.
Постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Водночас пресслужба Нацполіції в Одеській області уточнює, що автобус, який їхав з Молдови, зіткнувя із зерновозом MAN.
За даними поліції, водій автобусу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.
При цьому Нацполіція позначає місце події як околиці смт Любашівка Подільського району.
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