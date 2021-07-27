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На Одещині зіткнулися рейсовий автобус і вантажівка: загинула одна людина, ще 6 госпіталізовано

27 липня, 2021 вiвторок
07:57
Новини

В Одеській області на автодорозі М05 "Київ-Одеса" сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобусу сполученням Київ-Кишинів і вантажного автомобіля

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Аварія трапилась уночі 27 липня о 3:45 поблизу с. Знам'янка Подільського району.

В автобусі перебувало 20 пасажирів. Внаслідок зіткнення автобусу з вантажівкою загинула одна людина, ще 6 постраждали, серед них - дитина 2008 р. н.

Постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Водночас пресслужба Нацполіції в Одеській області уточнює, що автобус, який їхав з Молдови, зіткнувя із зерновозом MAN.

За даними поліції, водій автобусу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.

При цьому Нацполіція позначає місце події як околиці смт Любашівка Подільського району.

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