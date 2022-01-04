На одному поверсі: Зеленський в Буковелі зупинився в готелі, де поселився Коломойський, - УП
Президент Володимир Зеленський у Буковелі розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час поселився олігарх Ігор Коломойський
Про це повідомляє УП з посиланням на джерела.
Зеленський заїхав приїхав у готель 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх номерів.
На тому ж 5-му поверсі, що й Зеленський, живе Коломойський зі своїм оточенням.
Коломойський прокоментував виданню цю ситуацію: "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред.)".
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