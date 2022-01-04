На одному поверсі: Зеленський в Буковелі зупинився в готелі, де поселився Коломойський, - УП

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела.

Зеленський заїхав приїхав у готель 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх номерів.

На тому ж 5-му поверсі, що й Зеленський, живе Коломойський зі своїм оточенням.

Коломойський прокоментував виданню цю ситуацію: "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред.)".