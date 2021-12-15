На офіційному сайті України з'явилася сьома мова - іврит
На офіційному сайті України ukraine.ua з’явилася сьома мовна версія – іврит
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука під час Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021.
"Ми спільно з нашими колегами і спонсорами підготували івритомовну версію сайту Ukraine.ua, який є всеосяжним цифровим порталом про Україну, яким цікавляться потенційні туристи, студенти, бізнес та інвестори", - сказав він.
Дипломат наголосив, що сайт постійно оновлюється та підтримується урядом та Міністерством закордонних справ, й івритомовна версія є сьомою, в якій викладається новітня інформація про Україну.
Версія сайту на івриті доступна за посиланням.
Корнійчук додав, що за підтримки мера Єрусалима й уряду Ізраїлю 16 грудня відбудеться урочисте святкування встановлення дипломатичних відносин уперше в Єрусалимі.
- Нагадаємо, 31 серпня 2021 на офіційному сайті України ukraine.ua з'явилась китайська мовна версія.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.03
Купівля 27.03Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе