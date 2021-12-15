На офіційному сайті України з'явилася сьома мова - іврит

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука під час Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021.



"Ми спільно з нашими колегами і спонсорами підготували івритомовну версію сайту Ukraine.ua, який є всеосяжним цифровим порталом про Україну, яким цікавляться потенційні туристи, студенти, бізнес та інвестори", - сказав він.



Дипломат наголосив, що сайт постійно оновлюється та підтримується урядом та Міністерством закордонних справ, й івритомовна версія є сьомою, в якій викладається новітня інформація про Україну.



Версія сайту на івриті доступна за посиланням.



Корнійчук додав, що за підтримки мера Єрусалима й уряду Ізраїлю 16 грудня відбудеться урочисте святкування встановлення дипломатичних відносин уперше в Єрусалимі.

Нагадаємо, 31 серпня 2021 на офіційному сайті України ukraine.ua з'явилась китайська мовна версія.