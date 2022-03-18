На окремих територіях окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають продовольчі товари, - звіт Генштабу
У Генштабі ЗСУ повідомили, що на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари
Оперативну інформацію про ситуацію на фронті Генштаб поширив у Facebook.
"На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби ЗСУ частково знищили і зупинили просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил РФ, втрати ворога ще уточнюються.
"У зв’язку з тим, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил російської федерації вимушено вдається до крайніх мір у питаннях комплектування особовим складом. Проводять приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки", - йдеться у звіті Генштабу.
- У звіті за 17 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються виявити та знищити систему ППО вздовж Чорноморського узбережжя.
- 17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 цілей російських окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе