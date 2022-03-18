На окремих територіях окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають продовольчі товари, - звіт Генштабу

Оперативну інформацію про ситуацію на фронті Генштаб поширив у Facebook.



"На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації", - йдеться у повідомленні.



Протягом доби ЗСУ частково знищили і зупинили просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил РФ, втрати ворога ще уточнюються.



"У зв’язку з тим, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил російської федерації вимушено вдається до крайніх мір у питаннях комплектування особовим складом. Проводять приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки", - йдеться у звіті Генштабу.



У звіті за 17 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються виявити та знищити систему ППО вздовж Чорноморського узбережжя.

17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 цілей російських окупантів.