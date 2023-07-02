Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські загарбники та колаборанти створили 44 "військово-облікові столи". Згідно з ними, всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання.

За даними ЦНС, гауляйтер Запорізької області Євген Балицький намагається ввести населення в оману та поширює фейки про "результативну роботу окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвиток народного ополчення Запоріжжя".

"Фактично маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", - наголошують у ЦНС.