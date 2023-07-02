На окупованих територіях Запорізької області росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації місцевих, - ЦНС
На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни готуються до примусової мобілізації місцевих жителів до лав ворожої армії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що російські загарбники та колаборанти створили 44 "військово-облікові столи". Згідно з ними, всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання.
За даними ЦНС, гауляйтер Запорізької області Євген Балицький намагається ввести населення в оману та поширює фейки про "результативну роботу окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвиток народного ополчення Запоріжжя".
"Фактично маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", - наголошують у ЦНС.
- 21 червня зазначалося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники розробили алгоритм для мобілізації місцевого населення.
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