Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь"

На Херсонщині бойові дії тривають у громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів.

"Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити місцеві жителі", - пишуть у "Півдні".

22 липня на околиці Херсона пролунав потужний вибух.

В тимчасово окупованому Херсоні російські військові проводять ретельну перевірку жителів міста та шукають зброю.

За ніч, з 21 на 22 липня, українська артилерія знищила РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" окупантів на південному фронті.

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