На освіту - 7,2% ВВП, а на медицину - 4,5%: у Мінфіні озвучили нові деталі проєкту держбюджету-2022

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, Мінфін готує проєкт держбюджету на наступний рік на основі схваленої Верховною Радою України Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, якою визначені основні завдання та пріоритети головного фінансового документу. Тому завданням уряду було зменшити дефіцит державного бюджету до 2024 року.



Єрмоличев зауважив, що підготовка проєкту держбюджету на 2022 рік здійснюється в умовах обмеженго фінансового ресурсу з урахуванням необхідності підготовки збалансованого та реалістичного проєкту.



"Один із головних пріоритетів - це обороноздатність країни, фінансування медицини та підняття заробітних плат медикам. Плануємо на наступний рік закласти по зведеному бюджету на рівні 4,5% ВВП на охорону здоров'я", - цитує пресслужба слова Єрмоличева.



Крім того, в наступному році планується близько 7,2% ВВП по зведеному бюджету на сферу освіти. Так, передбачається можливість оновлення матеріально-технічної бази шкіл та підтримка організації якісного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти.



Крім того, основними аспектами державного бюджету на 2022 рік є проблеми виплати заборгованості заробітних плат шахтарів, збільшення фінансування медицини, виплат зарплат у сфері охорони здоров'я, питання формування механізму обрахунку заробітної плати педагогам, нагальні проблеми Пенсійного фонду, необхідність збільшення прожиткового мінімуму та підвищення мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд вчасно затвердить проєкт закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" і передасть його у Верховну Раду.