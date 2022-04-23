На південних рубежах наші захисники знищили 38 рашистів та 9 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ситуація на Херсонщині і Миколаївщині залишається стабільно напруженою. Противник продовжує оборонні дій по зайнятому рубежу. Інтенсивність обстрілів наших позицій залишається високою", - йдеться у повідомленнію

Силами охорони та оборони півдня продовжується ведення бойових дії по всій лінії вогню.

"Нашими підрозділами та силами авіації протягом доби нанесено ураження 19 цілей противника. Загальна кількість втрат ворога за добу складає 38 рашистів та 9 одиниць техніки. В районі Олександрівки знищено три броньованих рашистських «Тигри», біля Молодецького – три системи реактивного залпового вогню, на Миколаївщині та Херсонщині - по одному безпілотнику-розвіднику", - пишуть військові.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника здійснює демонстрацію присутності, продовжуючи утримування блокади руху суден в північно-західній частині моря та зберігаючи загрозу ракетного удару по узбережжю та іншим регіонам України.

З огляду на імовірність активізації диверсійних елементів напередодні святкових днів силами охорони та оборони півдня вжито заходів із посилення контрдиверсійної роботи.

Нагадаємо, упродовж поточної доби, 22 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 8 атак ворога та завдали чималих втрат російським окупантам

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