На південному напрямку українські військові знищили два склади боєприпасів окупантів
Підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії 27 квітня відбили кілька атак ворога на південному напрямку та знищили два склади боєприпасів росіян
Про це йдеться в повідомленні у Facebook Оперативного командування "Південь".
"За минулу добу в Херсонській і Миколаївській області ворог намагався поліпшити тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав. Підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії відбили атаку ворога біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки", – йдеться в повідомленні.
Крім цього, українські підрозділи зірвали ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки. У районі Нововоронцовки підрозділи ППО збили безпілотник "Орлан-10". Загальні втрати ворога за добу склали 49 солдатів і офіцерів,14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, і ще 3 одиниці ракетно-артилерійського і протиповітряного озброєння. Також в районі Молодецького і Великої Олександрівки подвійним попаданням знищені ворожі склади боєприпасів.
Зауважують, що у Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання Чорноморського флоту армії РФ залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні.
- Додамо, в РНБО застерегли українців, що Росія розпочала агресивну інформаційно-психологічну операцію, яка має на меті придушити спротив українців на Херсонщині.
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