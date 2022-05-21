На Півдні 20 травня ЗСУ знищили 36 окупантів, 3 танки та Град
Упродовж дня 20 травня ЗСУ знищили на Півдні 36 окупантів, 3 танки, Град та автомобільну техніку
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Працювали над знищенням ворога підрозділи ракетно-артилерійського озброєння та авіація.
Проте, як зазначають у ОК "Південь", серед корабельного угруповання противника обов’язково присутній хоча б одним корабель-носій крилатих ракет. Тим часом у прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована.
Тоді як по передмістю Миколаєва окупанти ввечері знов вдарили реактивними системами залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.
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На сьогодні на Миколаївщині 21513 евакуйованих або переміщених осіб, пошкоджено чи зруйновано понад 3500 будівель різного роду, серед цивільних 991 постраждалий та 255 вбитих.
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