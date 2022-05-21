На Півдні 20 травня ЗСУ знищили 36 окупантів, 3 танки та Град

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Працювали над знищенням ворога підрозділи ракетно-артилерійського озброєння та авіація.

Проте, як зазначають у ОК "Південь", серед корабельного угруповання противника обов’язково присутній хоча б одним корабель-носій крилатих ракет. Тим часом у прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована.

Тоді як по передмістю Миколаєва окупанти ввечері знов вдарили реактивними системами залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

На сьогодні на Миколаївщині 21513 евакуйованих або переміщених осіб, пошкоджено чи зруйновано понад 3500 будівель різного роду, серед цивільних 991 постраждалий та 255 вбитих.