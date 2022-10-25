Таку інформацію оприлюднило Оперативне командування "Південь".

"Обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена, але під контролем Сил оборони. Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Наносив вогневе ураження по наших позиціях та прилеглих до лінії фронту громадах, в тому числі із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Здійснював атаки і по тилових громадах Миколаївського району, де пошкодив панелі сонячних батарей, але без людських втрат", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на двох різних напрямках ворог намагався провести наступальні дії. Під вогневим впливом артилерії та в ході стрілецького бою зазнав втрат і відступив.

У Бериславському районі Херсонщини був знищений безпілотний шпигун типу "Орлан-10".

Чотири рази ворожа авіація завдавала ударів по позиціях вздовж лінії зіткнення. Відповідь українських захисників була гідна – зенітно-ракетні підрозділи протягом бойового дня збили три ударні гелікоптери Ка-52.

"Спроба застосування дрона-камікадзе по наших позиціях в Херсонському районі також зазнала невдач від стрілецької зброї наших відважних воїнів. "Shahed-131" приземлено без реалізації функції призначення і передано на вивчення фахівцям", - наголошують українські військові

Авіація ЗСУ відпрацювала п'ять атак по позиціях ворожої ППО, по опорному пункту та скупченню ворога, озброєння та техніки.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань, зокрема по мінометних та артилерійських позиціях ворога.

Підтверджені втрати противника становлять: 40 загиблих, три танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса", шість одиниць автобронетехніки та три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах. Суттєво пошкоджено шість ворожих танків, затрофеєно російський "Урал".

"Обстановка в Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою. Угруповання ворожого флоту складається з одинадцятьох кораблів, серед яких три ВДК та два надводні носії "Калібрів", - додали в ОК "Південь".

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