На Півдні українська авіація завдала три удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки
За добу, 11 червня, на південному фронті ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки РФ
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки. Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині", - повідомили у "Півдні".
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