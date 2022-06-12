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На Півдні українська авіація завдала три удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки

12 червня, 2022 неділя
01:42
війна з Росією На фото втрати армії РФ

За добу, 11 червня, на південному фронті ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки РФ

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки. Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 рашистів. Зменшено кількість озброєння рашистів на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині", - повідомили у "Півдні".

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