На Півдні українські сили відвойовують території, ліквідовують окупантів та знищують техніку ворога
На захисті південних рубежів Збройні сили України знищили 78 окупантів, ворожі танки, гаубиці та іншу техніку
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Не маючи успіху в просуванні, противник активізує авіаційні та артилерійсько-мінометні удари. Двічі парою гелікоптерів Мі-24 було нанесено удари по наших позиціях, а Миколаївщину, зокрема населені пункти, що знаходяться в тилу наших підрозділів, ворог за цю добу обстріляв тричі далекобійною ствольною артилерією "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган"", - йдеться у повідомленні.
В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони на Південнобузькому напрямі ворог залишив село Миколаївка на півночі Херсонщини.
Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожим силам за добу завдано суттєвих втрат: всього знищено 78 окупантів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та 2 – автомобільної техніки.
В Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства і роботи портів.
У готовності до застосування ракетного озброєння – один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
З метою забезпечення російських підрозділів на острові Зміїний здійснюється перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох десантних швидкісних катерів "Раптор".
"При цьому надводні кораблі противника обережно тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження", – ідеться в повідомленні.
На узбережжя Одещини шторми продовжують викидати ворожі морські міни. Вчасно виявлену і знешкоджену, в понеділок встигли виловити і відвезти в безпечне місце для контрольованого підриву.
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