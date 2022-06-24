На півдні ворогу доводиться облаштовувати додаткові оборонні позиції, ЗСУ підтискають, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"На Південному фронті ми просуваємося повільно, але дуже впевнено. Наші позиції вимушують ворога облаштовувати додаткові оборонні позиції, тому що оборонні рубежі противник вже використав по цій протяжності лінії фронту і потрохи відступає" – зазначила керівниця пресцентру.



Пресофіцер пояснила, що місцевість не розголошується, де українські сили досягли успіху, щоб закріпитися і мати на ній абсолютний пріоритет.



По ситуації у морській акваторії Гуменюк повідомила: "У Чорному морі корабельне угрупування ворога постійно переформатовується. Природа знову на нашому боці, море штормить і російські десантники складають іспит на морську хворобу. А ракетні кораблі все ж таки продовжують тримати напоготові понад 30 ракет. Чотири таких кораблі чатують у північно-західній частині Чорного моря, але наближатися не ризикують, оскільки пам'ятають, що можуть бути уражені як крейсер "Москва", буксир "Василь Бех" та інші катери, які отримали на смак зброю ЗСУ".

20 червня ОК "Південь" повідомив, що РФ поповнила склад корабельного угруповання у Чорному морі

21 червня ОК "Південь" інформував, що ЗСУ завдали удару по російській армії на острові Зміїний

22 червня за повідомленнями ОК "Південь" відомо, що РФ розмістила у Чорному морі кораблі з 44 крилатими ракетами

23 червня над Одещиною збили дві російські крилаті ракети, які летіли з моря в бік України