На Півдні збили 20 крилатих ракет і ворожий вертоліт

Про це повідомили в facebook Повітряного командування "Південь".

"Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52.

31 жовтня стало відомо, що ЗСУ знищили на Півдні два російських склади з боєприпасами, гаубицю "Акація" й 27 солдатів.

Станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб, найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках

У понеділок вранці, 31 жовтня, ППО знищила 5 крилатих російських ракет, які атакували Захід України.

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