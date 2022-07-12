Про це повідомило оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що штурмова авіація тричі вдарила по складах боєприпасів в районах Снігурівки та Любимівки, що на Миколаївщині. Водночас гелікоптери відкрили вогонь по опорному пункту росіян в районі Правдиного та по позиціях рашистів навколо Олександрівки. Втрати противника за ударами авіації наразі уточнюються.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на півдні знищили 52 окупантів, гаубицю "Мста-Б", міномет, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці.

У командуванні розповідають, що росіяни на півдні продовжують використовувати тактику артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних та ракетних ударів по районах у тилу ЗСУ та населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Так, зранку рашисти вдарили парою гелікоптерів Ка-52 в районі Зарічного на Херсонщині. Обійшлося без втрат. Тричі упродовж дня вони також атакували ракетами Одещину: є влучання в приватний будинок мирних мешканців прибережного селища, в об’єкти портової інфраструктури, в поля та сільськогосподарські угіддя. Жертв немає.

Також у командуванні кажуть, що опівдні з літака росіяни випустили ракету Х-59 в напрямку Березнегуватого. Ракета самоліквідувалась в повітрі. Жертв та руйнувань немає.

Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району українські військові знайшли покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д. Знахідку передали до складу ЗСУ.

Тим часом корабельне угруповання окупантів свій склад у морі не змінює та продовжує боротися зі штормом, блокувати судноплавство та загрожувати ударами 16 ракет.

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