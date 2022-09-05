На Півдні ЗСУ минулої доби знищили понад 100 окупантів, склад боєприпасів, 9 гаубиць і 6 танків

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

"Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 рашисти, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б», а також безпілотний розвідник «Елерон-10». Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35-ї армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно", - йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ на Півдні завдала 21 удар по ворожих позиціях і логістичних об'єктах.

"Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, нашою авіацією нанесено двадцять один удар по його позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем", - повідомляє ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 4 вересня росіяни за час повномасштабного вторгнення втратили 2049 танків, 236 літаків, 206 гелікоптерів і близько 49 500 своїх військових убитими.

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