На Півдні ЗСУ завдали 11 авіаударів по ворогу та виконали понад 250 вогневих завдань артилерією
На південних рубежах захисту українські підрозділи завдали ударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони
Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь"
За повідомленням командування, ворог продовжує завдавати ракетних ударів по прифронтовій Березнегуватській громаді. 4 реактивних снаряди системи залпового вогню "Смерч" випустив по сільськогосподарських територіях. Цього разу обійшлося без жертв.
З важкої артилерії росіяни обстріляли Куцурубську громаду вздовж узбережжя – без людських втрат.
Крім того, авіацією ворог 4 рази атакував Великоолександрівську громаду Бериславщини.
Українські авіатори у відповідь завдали 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони.
Також ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.
ОК "Південь" має підтвердження про втрати ворога у кількості 22 осіб, 4 танків, 2 мінометів, самохідної крупнокаліберної гаубиці "Акація", зенітно-ракетного комплексу "Тор-М2" та 3 одиниць авто-бронетехніки.
Крім того, знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю "Мста-С" і РСЗВ "Град", 4 одиниці авто-бронетехніки.
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