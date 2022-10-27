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Головна війна з Росією На Півдні ЗСУ здійснили 6 авіаударів та відпрацювали 190 вогневих завдань артилерією

На Півдні ЗСУ здійснили 6 авіаударів та відпрацювали 190 вогневих завдань артилерією

27 жовтня, 2022 четвер
05:02
війна з Росією знищена ворожа техніка

Минулої доби на Південному напрямку ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ відпрацьовано 190 вогневих завдань, знищено понад пів сотні загарбників

Про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування "Південь".

"Обстановка на Південнобузькому напрямку у всій операційній зоні досить напружена, але контрольована. Противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ударним гелікоптером Ка-52 ворог атакував українські позиції, але влучним пострілом воїнів-зенітників "Алігатор" був збитий.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення. Окрім того, продовжує атаки дронами-камікадзе.

Штурмова та армійська авіація ЗСУ відпрацювали шість ударів по силах протиповітряної оборони ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння й техніки у Бериславському та Миколаївському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять: 53 загиблих, два міномети, самохідна великокаліберний гаубиця "Акація", дві бронемашини та два бліндажі з особовим складом. Остаточні результати дорозвідуються.

"У штормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з дев'яти кораблів, серед яких один ВДК та три ракетоносії, з яких два підводних. Напоготові до використання 16 калібрів", - додали в ОК "Південь".

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ЗСУ
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