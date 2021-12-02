На Північному ГЗК запустили другу лінію циклічно-потокової технології

Про це повідомляє прес-служба групи.



Загальні інвестиції у будівництво комплексу склали близько $200 млн.



ЦПТ - це комплекс стрічкових конвеєрів, з'єднаних між собою станціям приводів для управління пристроями, що транспортують. Розташований у Первомайському кар'єрі, одному з найбільших в Україні. Проектна продуктивність кар'єру - 23 млн тонн руди на рік.



ЦПТ складається з двох ліній, які розташовані паралельно одна до одної, - рудної та скельної. Рудний тракт було введено в експлуатацію у 2016 році. Тоді було збудовано понад 80 основних та допоміжних об'єктів. Тепер запускається другий тракт - скельний. Продуктивність кожної лінії - по 20 млн тонн гірничої маси на рік.



З вибою руду і скельну породу автосамоскидами доставляють до дробильних установок. Після дроблення гірська маса потрапляє на комплекс конвеєрів, де за 16 хвилин проходить шлях завдовжки 2,3 км. Досягши поверхні кар'єру, руда та скеля перевантажуються на залізничний транспорт. Потім руду транспортують на дробильну фабрику, а скельну породу - у відвал.



Таким чином, транспортувати руду та скельну породу з 300-метрової глибини на поверхню кар'єру будуть два тракти загальною продуктивністю 40 млн тонн гірничої маси на рік.



"Цього року ми завершили будівництво комплексів циклічно-потокової технології на двох гірничо-збагачувальних комбінатах - Північному та Інгулецькому. Інвестиції в обидва проекти склали близько $250 млн. Це робить їх одними з наймасштабніших в історії групи та гірничодобувної галузі України в цілому. Введення в експлуатацію нових комплексів дозволять нам підвищити продуктивність та знизити витрати, що покращить позиції "Метінвесту" на світових ринках залізорудної продукції", - розповів генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.



Запуск комплексу ЦПТ допоможе видобувати залізорудну сировину ефективніше та знизити витрати на виробництво концентрату. Зокрема, відстань перевезення порожньої породи для автосамоскидів скорочується на півкілометра. До того ж кількість перевантажувальних пунктів по дорозі гірничої маси з кар'єру на поверхню зменшується вдвічі - частина вантажопотоку буде перерозподілена на новий тракт ЦПТ.



Проєкт містить і екологічну складову. Конвеєри дозволяють швидше доставляти гірську породу з кар'єру: за рахунок скорочення часу роботи самоскидів знижується техногенне навантаження на навколишнє середовище.



"Впровадження нових технологій, які підвищують ефективність виробництва та знижують собівартість видобутку руди, - це ключовий фактор конкурентоспроможності нашої продукції - концентрату та котунів. Введення в експлуатацію циклічно-потокової технології у Першотравневому кар'єрі дасть можливість у довгостроковій перспективі стабільно добувати руду у проектних показниках - 23 млн тонн на рік. Завдяки новому комплексу ми покращуємо умови та підвищуємо рівень безпеки праці гірників. За рахунок застосування сучасних аспіраційних технологій та скорочення часу роботи двигунів кар'єрних самоскидів знижуємо навантаження на навколишнє середовище", - зазначив генеральний директор ПівнГЗК Андрій Скачков.



Наприкінці літа 2021 року новий тракт комплексу рудної циклічно-потокової технології вартістю близько $50 млн запустили на Інгулецькому ГЗК.



Північний ГЗК - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи, яке спеціалізується на виробництві залізорудного концентрату із вмістом заліза 65,8% та котунів із вмістом заліза 63%. Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти понад 13 млн тонн концентрату і близько 8 млн тонн котунів на рік. До складу підприємства входять Первомайський та Анновський кар'єри, дві збагачувальні фабрики, два цехи з виробництва котунів та допоміжна інфраструктура.