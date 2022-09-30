На півночі Одещини благодійники обʼєдналися та роздали переселенцям продуктових наборів на 220 тис. грн

Подільський Гончаренко центр, який з перших днів війни функціонує у режимі волонтерського хабу, ефективно співпрацює з різними благодійними організаціями, зокрема з Фундацією Дім Рональда МакДональда. Під час війни цей фонд надав волонтерам продуктові пакунки на 220 тисяч гривень. Частину було передано на Кодимський, Одеський та Миколаївський Гончаренко центри і роздано малозабезпеченим людям, які цього потребували, людям з інвалідність, переселенцям тощо. Лише цього тижня вже роздали понад 100 наборів.

"Через російську військову агресію, багато людей опинились в скруті та потребують матеріальної підтримки, через нас проходять тисячі вимушених переселенців, які втратили домівки та роботу. Ми допомагаємо їм усім: від їжі та одягу до психологічних і юридичних консультацій. Підтримка від міжнародних фондів надзвичайно важлива в цьому процесі. Ми дуже вдячні Фонду Рональда МакДональда за політику відкритості, за людяність і небайдужість. І люди вдячні їм за надані продуктові набори. Тому, якщо вам хтось скаже, що McDonald's пішов з України — не вірте! McDonald's із нами!", — підкреслив директор Гончаренко центру у Подільську Олександр Таранюк.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безплатної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

