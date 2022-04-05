На Полтавщині українські військові збили дві ворожі ракети, - голова ОВА

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в п'яти селах поки що немає світла, а також в одному частково. Ремонтники вже виїхали, сьогодні плануємо відновити електропостачання", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, напередодні російські винищувачі з Білорусі планували обстріляти об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях, українські сили ППО збили ракети.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb