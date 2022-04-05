На Полтавщині українські військові збили дві ворожі ракети, - голова ОВА
На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в п'яти селах поки що немає світла, а також в одному частково. Ремонтники вже виїхали, сьогодні плануємо відновити електропостачання", - повідомив очільник області.
- Нагадаємо, напередодні російські винищувачі з Білорусі планували обстріляти об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях, українські сили ППО збили ракети.
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