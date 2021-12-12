На Полтавшині активісти пікетували перше засідання переобраної Карлівської міської ради

Установче засідання першої сесії переобраної Карлівської міської ради, що на Полтавщині, 10 грудня пікетували громадські активісти. Вони стверджують — серед новообраних депутатів троє причетні до фінансування терористів з так званої "ЛНР". Через контрольовані ними компанії, через “безтоварні” оборудки начебто купували мінеральні добрива у ТОВ “Біогран ЛТД”. Директор якого зараз відбуває довічне покарання на тимчасово непідконтрольній території України.

"Основна ціль акції — протидія таким ганебним і злочинним крокам з боку пана Копченка та його, скажімо так, злочинної групи. Згідно нашої інформації вони можуть бути пов'язані із відмиванням грошей, котрі переводяться на рахунки терористичних організацій "ЛНР", - заявляє активіст Герман Потінащенко.

Справу з “Біограном” розглядає Печерський районний суд. Який встановив що загальний обсяг постачання міндобрив може перевищувати 250 мільйонів гривень. Наразі ведеться досудове розслідування. Суд, зокрема, встановив, що “В органу досудового розслідування, є підстави вважати, що майно у вигляді грошових коштів на рахунках ТОВ “Біогран ЛТД”, ТОВ “АГРОПРОГРЕС ПЛЮС”, ТОВ “АПК ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ” та ТОВ “Імені А.Л. ФИСУНА” може бути приховане та відчужене службовими особами ТОВ “Біогран ЛТД”, ТОВ “АГРОПРОГРЕС ПЛЮС”, ТОВ “АПК ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ” та ТОВ “Імені А.Л. ФИСУНА” причетними до вчинення кримінального правопорушення”.

“З цими терористами депутати новообраної Карлівської міської ради Копченко, Улько та Кіпка мають бізнес зв'язки. Тобто уклали угоди на загальну суму 250 мільйонів гривень”, - заявляє громадський активіст Богдан Войцеховський.

Депутат Михайло Копченко коментувати обвинувачення громади відмовився. Активісти намагалися переконати місцевих депутатів тимчасово відсторонити від виконання обов'язків своїх колег. На час поки триває досудове розслідування. Але почуті вони не були.