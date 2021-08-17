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Головна Суспільство Зеленський пропонує на позачерговому засіданні Ради затвердити Великий герб

Зеленський пропонує на позачерговому засіданні Ради затвердити Великий герб

17 серпня, 2021 вiвторок
21:57
Суспільство Зеленський

Президент Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію Верховної Ради України. Він планує, що народні депутати розглянуть питання затвердження Великого гербу України

Про це сказала заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна.

"Так, президент уже надіслав листа до голови ВР з проханням скликати позачергову сесію і розглянути там законопроект про Великий герб. Комітет розглянув цей проект ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений. Тому документ може виноситися в зал", - повідомила вона.

Нардеп допускає, що на засіданні запропонований президентом законопроект буде схвалений тільки у першому читанні, а не в цілому.

"В першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому - 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні", - пояснила вона.

Дату проведення має оголосити спікер парламенту. 23 або 24 серпня заплановано проведення засідань Ради.

Також інформацію про таку ініціативу Зеленського підтвердив нардеп від ЄС Олексій Гончаренко.


 

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Рада
герб
Володимир Зеленський
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