На пресмарафон Зеленського журналісти заходитимуть групами по п’ять осіб: з’явився порядок проведення зустрічі

Про це повідомив головний редактор телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

"Журналісти входитимуть групами по п’ять осіб. Усього п'ять груп. По 30 хвилин на кожну групу", - написав він.





Зазначимо, що для тригодинного пресмарафону обрали коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна". Відомо, що наразі кінологи з собаками перевіряють територію, а біля будівлі збираються правоохоронці, але оточення поки що немає.





Біля будівлі також перебувають працівники управління держохорони та журналісти різних видань.







Трансляцію пресмарафону можна буде подивитись на сторінці "Еспресо" у Facebook.



Фото: Арам Атесян, "Еспресо"

Нагадаємо, раніше Офіс президента анонсував пресмарафон Зеленського, присвячений "екватору" його президентства. Він розпочнеться о 12:00 26 листопада. Також речник президента Сергій Никифоров оприлюднив список із 32 ЗМІ, які допустили до участі у президентському пресмарафоні.

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