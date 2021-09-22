На Придніпровській ТЕС сталося відключення єдиного працюючого блоку

Про це у Facebook повідомила пресслужба ДТЕК.



"22 вересня на Придніпровській ТЕС відключено від мережі єдиний працюючий блок №9 через свищ на поверхні нагріву котла. Енергетики станції оперативно розпочали ремонтні робот для усунення причин збою та відновлення роботи станції", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на запланованому середньому ремоні знаходиться десятий енергоблок ТЕС.



За інформацією ДТЕК, відключення енергоблока №9 Придніпровської ТЕС не вплинуло на електропостачання регіону. Відключення споживачів немає.



Для компенсації потужностей та забезпечення стабільної роботи енергосистеми, ДТЕК Енерго планує включити корпуси блоку №5 на Криворізькій ТЕС.



У пресслужбі додали, що станція тримає ситуацію на контролі та синхронізує дії з НЕК "Укренерго".

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