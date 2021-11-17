На публічній кадастровій карті з'явилась інформація про земельні паї
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру додала нові дані на публічну кадастрову карту. Це, зокрема, інформація про земельні паї, які виділили працівникам колишніх колективних господарств
Про це повідомляється на сайті служби.
Портал метаданих містить 43 225 прив’язаних до місцевості та відповідно трансформованих цифрових растрових зображень планів приватизації щодо 6 499 колективних сільськогосподарських підприємств.
Органи місцевого самоврядування зможуть використовувати таку інформацію для інвентаризації та аудиту земельних ресурсів, виявлення вільних або зайнятих земель під час ухвалення рішень про надання дозволу на безоплатну приватизацію, а також дасть змогу уникнути накладання меж одних ділянок на інші під час формування нових земельних ділянок.
Також ці дані стануть в нагоді під час розробки комплексних планів просторового розвитку територій громад, оскільки всі паї, які залишатимуться не витребуваними до 2025 року, мають передати у комунальну власність.
- Нагадаємо, 5 грудня 2019 Верховна Рада України проголосувала законопроєкт з відкриття українцям доступу в кадастри.
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