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На пунктах пропуску біля кордону з Польщею другу добу простоює до 500 вантажівок

17 грудня, 2021 п'ятниця
16:31
Суспільство

Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм повідомив, що на автомобільних пунктах пропуску України з Польщею наразі стоїть до 500 вантажівок через нові карантинні обмеження з боку Польщі

Про це він написав у Facebook.

"У ніч із 14 на 15 грудня уряд Польщі посилив карантинні обмеження, і тепер для в'їзду на територію Польщі водії вантажного транспорту повинні пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 24 години. Через те, що рішення було запроваджено без попередження, водії дізналися про нього лише на місці. Біля пунктів пропуску вишикувалися черги завдовжки кілька кілометрів. На пунктах пропуску "Ягодин" транспортний потік впав на 400%, у "Краківці" - 70% усього вантажного транспорту було розвернуто. Біля пунктів пропуску вже другу добу простоює до 500 вантажівок", - зазначив Найєм.

За його словами, Волинська державна адміністрація, обласна рада та місцеві працівники прикордонної та митної служби оперативно відреагували на ситуацію.

"Протягом перших 12 годин на пунктах пропуску розпочала роботу державна лабораторія для проведення ПЛР-тестування, до яких приєдналися також приватні структури, які допомагають з оперативним проведенням тестів. Прикордонна та митні служби посилили в'їзний напрям, збільшили кількість інспекторів, які максимально пришвидшили митне оформлення", - написав Найєм.

Він висловив сподівання, що найближчим часом уряд Республіки Польща внесе зміни до відповідних постанов та виключить із переліку водіїв вантажних транспортних засобів.
 

 
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