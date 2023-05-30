На пункті пропуску в польському Тересполі стався інцидент із родиною росіян: одного з них затримали
На пункті пропуску в польському Тересполі на білоруському кордоні стався інцидент із родиною росіян. Чоловіка затримали, жінці та дітям вдалось утекти
Про це повідомляє RMF FM.
Так, о сьомій ранку до прикордонників під'їхав автомобіль на шведських номерах. Усередині було двоє дорослих, чоловік і жінка із паспортами РФ. З ними були дитина з російським паспортом і двоє дітей зі шведськими паспортами.
"Коли офіцер забрав паспорти для перевірки, BMW помчав у білоруському напрямку. Автомобіль протаранив шлагбауми та проїхав через металеву колючу стрічку", - йдеться в публікації.
"Машина зупинилася на середині прикордонного мосту. Жінці з трьома дітьми вдалося перетнути кордон і потрапити до Білорусі. Чоловіка схопили. Він відповідатиме за спробу насильницького перетину кордону та завдану шкоду", - додали журналісти.
За даними ЗМІ, двом дітям, яких везла російська пара, заборонено залишати Швецію.
- Раніше в Білорусі заявили про спробу нападу на військових, які охороняють держкордон.
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