Про це повідомляє RMF FM.

Так, о сьомій ранку до прикордонників під'їхав автомобіль на шведських номерах. Усередині було двоє дорослих, чоловік і жінка із паспортами РФ. З ними були дитина з російським паспортом і двоє дітей зі шведськими паспортами.

"Коли офіцер забрав паспорти для перевірки, BMW помчав у білоруському напрямку. Автомобіль протаранив шлагбауми та проїхав через металеву колючу стрічку", - йдеться в публікації.

"Машина зупинилася на середині прикордонного мосту. Жінці з трьома дітьми вдалося перетнути кордон і потрапити до Білорусі. Чоловіка схопили. Він відповідатиме за спробу насильницького перетину кордону та завдану шкоду", - додали журналісти.

За даними ЗМІ, двом дітям, яких везла російська пара, заборонено залишати Швецію.