"На ремонт шкіл та лікарень": Кабмін направив додаткові 450 млн грн на розвиток регіонів

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.



"Уряд збільшив обсяг програми соціально-економічного розвитку регіонів на 450 млн грн. Тепер громади можуть реалізувати більше проєктів ремонту та будівництва нової соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.



За словами прем'єра, субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів є додатковим інструментом для підтримки проєктів, які є важливими для громад, на місцях. Значна частина проєктів стосується ремонту шкіл, лікарень, а також закупівлі додаткового сучасного обладнання для медичних закладів.

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