"На ремонт шкіл та лікарень": Кабмін направив додаткові 450 млн грн на розвиток регіонів
Кабінет міністрів збільшив обсяг програми соціально-економічного розвитку регіонів на 450 млн грн
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Уряд збільшив обсяг програми соціально-економічного розвитку регіонів на 450 млн грн. Тепер громади можуть реалізувати більше проєктів ремонту та будівництва нової соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
За словами прем'єра, субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів є додатковим інструментом для підтримки проєктів, які є важливими для громад, на місцях. Значна частина проєктів стосується ремонту шкіл, лікарень, а також закупівлі додаткового сучасного обладнання для медичних закладів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе