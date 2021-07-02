На ринку "на добу наперед" (РДН) спостерігається різке зниження ціни

Про це повідомляє НКРЕКП.



Обсяг РДН 02.07.2021 через зниження попиту зменшився на 32 293 МВт·год. або на 40% до рівня 47 943 МВт·год. Як наслідок, середньозважена ціна РДН зменшилася на 29% до рівня 1034,5 грн/МВт·год. Водночас, спостерігається суттєве зростання обсягу РДД.



Таке різке зниження попиту відбулося через зменшення закупівлі електроенергії на РДН деякими учасниками ринку та, перш за все, компанією Д.Трейдинг (група ДТЕК). Зокрема, ТОВ «Д.Трейдинг» зменшила закупівлю електроенергії на РДН на 74%, одночасно збільшивши обсяги закупівлі на РДД у пов’язаних осіб.



Нетипова поведінка учасників ринку викликає серйозні запитання та підтверджує проблему надмірної ринкової влади окремих гравців, які можуть знижувати ціну РДН (шляхом зменшення попиту) або підвищувати ціну РДН (шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту), використовуючи такі дії, в тому числі, для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог. Така надмірна влада окремих гравців на ринку електричної енергії несе загрозу його ефективному, конкурентному та стабільному функціонуванню.



Дана проблематика знаходиться, в тому числі, у площині конкурентного законодавства, тому найближчим часом відповідна інформація буде надана Антимонопольному комітету України для проведення розслідування.



Враховуючи вищевказані дії учасників ринку, які призводять до цінової дестабілізації «ринку на добу наперед» (стрімке зростання ціни та/або різкий обвал ціни), НКРЕКП вчергове рекомендує всім учасникам ринку (як споживачам, так і виробникам електроенергії) не використовувати РДН, як індикатив ціни у двосторонніх договорах, а використовувати фіксовану ціну, по якій продається та купується електроенергія.



Зі свого боку Регулятор, з метою забезпечення прозорості операцій на ринку двосторонніх договорів та вільного доступу до цього сегменту усіх учасників ринку, докладе всіх зусиль для внесення змін до закону щодо обов’язку всіх учасників ринку, незалежно від форми власності, здійснювати купівлю/продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах, що в тому числі мінімізує можливість непрозорого продажу електроенергії власним трейдерам або пов’язаним особам.



