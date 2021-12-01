На Рівненщині одна із сільрад має сплатити майже 250 тис. збитків через засмічення землі

Про це повідомляє Держекоінспекція у Telegram.



Держекоінспекція Поліського округу виявила порушення, коли громадяни звернулися з проханням допомогти з ліквідацією сміттєзвалища, яке утворилось вздовж сільської дороги. За вимірами інспекторів, загальна площа засмічення склала 3 685 м².



Інспекція відібрала проби ґрунту на місці звалища для лабораторного дослідження і виявила в них перевищення по вмісту фосфору, сульфатів, нітратів та хлоридів.



"За виявлені порушення посадову особу Тараканівської сільської ради притягнуто до адміністративної відповідальності та для добровільної сплати виставлено претензію на суму 243,2 тис. грн", - йдеться в повідомленні.



У інспекцї зазначили, що у випадку відмови від добровільної виплати у зв'язку із заподіяною шкодою, Держекоінспекція Поліського округу буде змушена звернутись до суду з позовом про її стягнення в примусовому порядку.

Нагадаємо, 9 березня Держекоінспекція за допомогою супутникових ретроспективних знімків виявила захоронення великої кількості відходів у Тернопільській області.

17 липня під Євпаторією тліло сміттєзвалище.