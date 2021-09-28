На рівні з Анголою і Еквадором: Freedom House визнала Україну країною з "частково вільним інтернетом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт правозахисної організації Freedom House.



На такому ж рівні оцінили Анголу і Еквадор.

Очолили рейтинг свободи в мережі Ісландія, Естонія, Канада і Коста-Ріка.

В організаціії заявили, що в Україні трапляються блокування сторінок в соцмережах, а коментатори іноді займаються "маніпуляціями громадською думкою" в інтересах влади.

У Freedom House заявили, що в Україні трапляються випадки переслідування політичних блогерів, кібернападів на опозиціонерів і правозахисників.

Там додали, що у країні з'явились низка законодавчих ініціатив, які ставлять за мету цензуру контенту і деанонімізацію в інтернеті