На рівні з Анголою і Еквадором: Freedom House визнала Україну країною з "частково вільним інтернетом"
Україну віднесли до країн з "частково вільним інтернетом"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт правозахисної організації Freedom House.
На такому ж рівні оцінили Анголу і Еквадор.
Очолили рейтинг свободи в мережі Ісландія, Естонія, Канада і Коста-Ріка.
В організаціії заявили, що в Україні трапляються блокування сторінок в соцмережах, а коментатори іноді займаються "маніпуляціями громадською думкою" в інтересах влади.
У Freedom House заявили, що в Україні трапляються випадки переслідування політичних блогерів, кібернападів на опозиціонерів і правозахисників.
Там додали, що у країні з'явились низка законодавчих ініціатив, які ставлять за мету цензуру контенту і деанонімізацію в інтернеті
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