Про це йдеться в публікації Київського безпекового форуму.

"Хоча більшість союзників відкрито заявили про підтримку членства України в НАТО, консенсусу щодо запрошення країни у Вільнюсі немає. Серед тих, які займають більш обережну і консервативну позицію, є й Вашингтон. А на нього орієнтується багато союзників", - констатували там.

Форум вказує на те, що на прийняття остаточного рішення має великий вплив ядерний шантаж з боку РФ.

"Наші друзі в НАТО це усвідомлюють, більш того, закликають, як, наприклад, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, не піддаватися "терористичному залякуванню" Росії й не використовувати питання гарантій безпеки для "розмивання" дискусії щодо членства України в НАТО", - йдеться в публікації.

"Враховуючи реалії, в рішеннях саміту НАТО ймовірно буде озвучена компромісна позиція, яка підтвердить перспективи членства для України, однак, відтермінує в тій чи іншій формі прийняття офіційного запрошення на майбутнє", - прогнозує Київський безпековий форум.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Цього ж дня сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО.