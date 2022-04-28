На східних напрямках українські захисники знищили 42 окупантів та 3 танки

Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Втрати ворога склали: особового складу – 42; танків – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТ – 1; БПЛА – 2.

Нагадаємо, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора, відбивши за поточну добу 9 ворожих атак

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