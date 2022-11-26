Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

26 листопада, 2022 субота
11:33
Світ Естонія

П'ять українських прикордонників розпочали роботу на східному кордоні Естонії. Вони допомагають місцевим колегам та за необхідності беруть участь в опитуванні тих, хто перетинає кордон

Про це повідомляє ERR з посиланням на слова голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічова.

"Нашим прикордонникам і посадовцям Frontex (європейської агенції з охорони кордонів, - ред.), що допомагають їм, на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати до Естонії. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією ", - зазначив Бєлічов.

За словами голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічова, департамент шукав різні способи залучення українських колег до східного кордону Естонії, і він радий, що це стало реальністю за підтримки Frontex.

Прикордонники Естонії зможуть скористатися досвідом українських колег і краще зрозуміти шлях біженців, які прибувають з України, а також їх подальший напрямок, та ефективніше надавати допомогу.

На підставі додаткової інформації, перевіреної українськими чиновниками, естонські прикордонники зможуть швидше ухвалювати рішення про дозвіл перетинати кордон та швидше надавати допомогу біженцям.

Егерта Бєлічов також додав, що українські прикордонники працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде ухвалено рішення про продовження їхнього відрядження. Відрядження українських прикордонників відшкодовує Frontex.

  • 19 вересня Естонія закрила в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі з шенгенськими, виданими третіми державами. Обмеження не поширюється на усіх громадян РФ. Росіяни можуть перетинати кордон, щоб відвідати членів сім'ї або людей, які живуть у Шенгенській зоні, з якими вони виховують спільних неповнолітніх дітей. Виняток діятиме для дипломатів, громадян Росії, яким видано короткострокову візу та зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Як виняток, у країну також пускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Естонія
Читайте також:
Саміт ОДКБ в Єревані
24 листопада, 2022 четвер
Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
25 листопада, 2022 п'ятниця
Червона лінія: Подробиці таємних переговорів Байдена і Сі щодо України
Сумщина, обстріли
25 листопада, 2022 п'ятниця
Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 листопада
11:35
Александер де Кроо
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії
11:34
відключення електроенергії
Відключення електроенергії триває: 25% електроенергії залишаються в дефіциті
11:24
Матеуш Моравецький у Києві
Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва та вшанував пам'ять жертв Голодоморів
11:22
Китай
Китай б'є добові рекорди за кількістю хворих на коронавірус
11:16
Наслідки російських обстрілів Херсонщини
На Херсонщині від російських обстрілів за добу загинули двоє людей, ще десять - поранені
10:59
росія мобілізація орки окупанти
В ISW викрили Путіна у брехні про зустріч з матерями мобілізованих
10:50
Росія продовжує руйнувати
На Донеччині внаслідок обстрілів армії РФ поранені чотири мирних жителі
10:27
OPINION
Микола Княжицький
Українці дочекалися від понтифіка слів правди про "абсурдну, божевільну війну"
10:22
ракета
Британська розвідка пояснила, чому РФ б'є по Україні ракетами, які призначені для доставки ядерних боєголовок
10:22
Голодомор
Щоб уникнути трагедій Голодомору, треба перемогти наступників Сталіна, - МЗС Латвії
10:19
голодомор
Українці вшановують пам'ять жертв Голодоморів
10:06
OPINION
Богдан Данилишин
Викликом для України є високий рівень безробіття
09:40
Києво-Печерська Лавра
Українці просять президента забрати Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату
09:30
знищена російська техніка
За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 86,7 тис. окупантів, 2901 танк і 1554 дрони
08:53
Уряд Канади виділив близько $7,6 млн на закупівлю генераторів для України
08:34
Наслідки одного з російських обстрілів на Нікопольщині
Окупанти за ніч п'ять разів обстріляли Нікопольський район
08:08
тіла російських окупантів
Лікарні Луганщини переповнені пораненими росіянами, а морги - тілами загарбників, - Генштаб 
08:06
Війська НАТО показали проведення навчань поблизу кордонів Білорусі та Росії
08:03
OPINION
Агія Загребельська
Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
07:40
Обстріл Куп'янська
Загарбники за добу випустили 11 ракет, влучання є у щонайменше п'яти населених пунктах Харківщини, Донеччини та Запорізької області, - Генштаб
07:13
домашнє насильство
В Україні стартувала акція "16 днів проти гендерно зумовленого насильства"
06:41
генератор
Рятувальники закликали безпечно використовувати генератори
06:23
Канада виділить близько $23 млн на експорт зерна з України
04:31
Інфографіка
Ліонель Мессі
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 26 листопада
03:38
Кріштіану Роналду
Роналду знайшов несподіване місце продовження кар'єри
03:10
Гуляйполе
ЗСУ завдали Росії втрат у районі Гуляйполя та неподалік Скадовська
02:29
Patriot
Блащак пояснив, чому розміщення Patriot в Україні вигідно для безпеки Польщі
01:54
лікарі
На лікування за кордон виїхали переважно важкохворі діти й молодь, а хронічно хворі старші люди залишилися, – медексперт
01:43
Сирія
Дві ракети атакували базу США у Сирії
01:27
У Польщі провели військові навчання з союзниками: врахували й український досвід 
01:10
ЗСУ
ЗСУ знищили російську базу біля Мелітополя і штаб окупантів на Луганщині
00:38
Ентоні Блінкен
Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдепартамент США
00:35
На ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
00:19
Оновлено
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 15-го туру
00:13
супутниковий знімок кримського мосту
Вертольоти, танки й ЗРК: українські спецслужби завдяки космічній розвідці виявили близько 2600 одиниць ворожої техніки
00:13
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
На Сумщині більше ніж 70 прильотів за день. Росія обстріляла регіон з РСЗВ та гранатомета
2022, п'ятниця
25 листопада
23:58
віза Чехія
Чехія готова цієї зими прийняти ще десятки тисяч біженців з України
23:58
Херсон
Від 20 листопада внаслідок російських обстрілів загинули 15 херсонців
23:55
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 листопада
23:42
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Білорусь не атакуватиме Україну наприкінці листопада: розвідка попередила українців про ІПСО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV