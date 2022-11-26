На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

Про це повідомляє ERR з посиланням на слова голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічова.

"Нашим прикордонникам і посадовцям Frontex (європейської агенції з охорони кордонів, - ред.), що допомагають їм, на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони повинні виділяти тих, хто дійсно рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати до Естонії. Українські прикордонники можуть допомогти нам знаннями та інформацією ", - зазначив Бєлічов.

За словами голови відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічова, департамент шукав різні способи залучення українських колег до східного кордону Естонії, і він радий, що це стало реальністю за підтримки Frontex.

Прикордонники Естонії зможуть скористатися досвідом українських колег і краще зрозуміти шлях біженців, які прибувають з України, а також їх подальший напрямок, та ефективніше надавати допомогу.

На підставі додаткової інформації, перевіреної українськими чиновниками, естонські прикордонники зможуть швидше ухвалювати рішення про дозвіл перетинати кордон та швидше надавати допомогу біженцям.

Егерта Бєлічов також додав, що українські прикордонники працюватимуть в Естонії спочатку місяць, після чого буде ухвалено рішення про продовження їхнього відрядження. Відрядження українських прикордонників відшкодовує Frontex.

19 вересня Естонія закрила в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі з шенгенськими, виданими третіми державами. Обмеження не поширюється на усіх громадян РФ. Росіяни можуть перетинати кордон, щоб відвідати членів сім'ї або людей, які живуть у Шенгенській зоні, з якими вони виховують спільних неповнолітніх дітей. Виняток діятиме для дипломатів, громадян Росії, яким видано короткострокову візу та зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Як виняток, у країну також пускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів.

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