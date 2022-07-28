На Східному напрямку буде відкрита пряма лінія для звернення військовослужбовців, у разі непорозумінь з керівництвом, - речник Східного угрупування військ Череватий

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Є зараз така тенденція, що деякі підрозділи нібито виставляють відео зі зверненням до Головнокомандувача, що не так командири поводяться, і не розібравшись в об'єктивності ситуації, перейнятливі люди реагують, а ворог бере це до роботи й "розганяє" цю інформацію. Такі відео деморалізують частково наші війська, які знаходяться на позиціях і б'ються до останнього, і навпаки додають впевненості російським військам, начебто такі відео масово з'являються", - прокоментував речник Східного угрупування військ.



Сергій Череватий підкреслив, що українські бійці – герої, це потужні люди, які роблять неймовірні речі.



"Такі відео не можна ні у якому разі робити. Якщо у вас є якісь непорозуміння, то у наш інформаційний час є можливість завжди достукатися до керівника, до вищого керівництва. Я анонсую, що на Східному напрямку, за допомогою місцевої влади та командування, буде відкрита пряма лінія, на яку можна буде звернутися з подібними питаннями. Зараз ще триває підготовка, але найближчим часом ми вже дамо номери телефонів, за якими можна буде звертатися, а не виставляти відео", - зазначив Череватий.



Речник Східного угрупування військ пояснив, що поки пряма лінія не працює, військовослужбовець може звернутися до свого керівника або вищого керівника згідно зі статутом, тим більше є прямі лінії для звернень у різних військових відомствах та правоохоронних органах. Але незабаром відкриється пряма лінія для звернення військовослужбовців на Східному напрямку, де зараз найбільша напруга бойових дій.

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