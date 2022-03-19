На східному напрямку знищено близько 150 російських військових, більше 30 одиниць техніки, літак та БПЛА, - ОТУ "Схід"
Українські військові в районі відповідальності угруповання знищили 6 російських танків, 11 БМП, 4 БТР, 10 одиниць автотехніки, літак, БПЛА та понад 150 окупантів
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Еспресо.TV.
"Сьогодні, 19 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська зазнали тяжких втрат під час чергових спроб прорвати нашу оборону", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, протягом дня на Донецькому напрямку було знищено 5 танків, 6 БМП, 4 одиниці автомобільної техніки, а також 1 БПЛА типу "Орлан".
Оборонці Маріуполя продовжують демонструвати неймовірну стійкість та героїзм. Сьогодні вони знищили 1 танк та 2 БТР ворога. Крім того, за допомогою наявних засобів протиповітряної оборони знищено 1 літак (тип літака уточнюється).
"Не менш продуктивною була й робота українських "Богів війни" – знищено колону забезпечення у складі 2-х паливозаправників та 4 одиниць автомобільної техніки. Також артилеристи відпрацювали за накопиченням особового складу та техніки російської нечисті. Результат – знищено 5 БМП та 2 БТР", – йдеться у повідомленні.
"Щодо особового складу, то мінімум 150 російських окупантів вже слухають Кобзона. Такими темпами українські воїни незабаром назбирають цілий стадіон пошановувачів творчості любителя смажених бурятів", - зазначили українські військові.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе